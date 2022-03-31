كييف ترسل 45 حافلة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

2022/03/31 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد كييف لإرسال 45 حافلة، اليوم الخميس، لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف محلي لإطلاق النار، بحسب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.وقالت فيريشوك في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام: “تم إبلاغنا الليلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن روسيا مستعدة لفتح إمكانية الوصول” […]

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