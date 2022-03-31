شاهد بالفيديو.. الامارات و البحرين تتحركان لتحالف ضد ايران

2022/03/31 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WCIFAZ0t6XM

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