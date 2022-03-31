برهم صالح يهنئ الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه

2022/03/31 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلا عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قام الرئيس برهم صالح بتهنئة الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه الثامن والثمانين حيث قال:

“الأخ رائد فهمي المحترم.سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.

يُسعدني أن أتقدم إليكم ولجميع كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات في الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الحزب، مُستذكرين الدور النضالي الذي مارسه الحزب جنبا إلى جنب مع باقي القوى الوطنية في مقارعة الاستبداد والدكتاتورية، مُستحضرين التضحيات الجسام التي بذلها دفاعاً عن السلام والحرية والديمقراطية ونصرة حقوق الشعب، إلى جانب الإسهامات الكبيرة للحزب في شتى الميادين الثقافية والاجتماعية والإنسانية.

نتطلع، وفي هذا الظرف الدقيق لبلدنا، إلى مواصلة الدور الذي يقوم به حزبكم في الحياة السياسية، والعمل الوطني المشترك عبر التكاتف والتضامن من أجل تلبية تطلعات العراقيين في حكم رشيد عبر طريق الإصلاح ومواجهة الفساد، ودولة مُقتدرة حامية للسيادة وضامنة للأمن الوطني تُسخر موارد البلد لخدمة ورفاه المواطنين.

وكل عام وأنتم والجميع بخير وسلام..

برهم صالحرئيس الجمهورية………

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالخميس – ٣١ آذار – ٢٠٢٢”

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