2022/03/31 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيتصوير - عبد الحسين بريسم أقامت كلية الزراعة في جامعة ميسان، اليوم الخميس، المعرض الزراعي الشامل، بمناسبة الذكرى الـ15 لاستحداثها.وقال رئيس الجامعة عبد الباسط محسن عيال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض الزراعي الشامل افتتح اليوم على حدائق كلية الزراعة في جامعة ميسان وسط مدينة العمارة"، مبيناً أن "المعرض اقيم بمشاركة العديد من كليات الجامعة التي عرضت منتجاتها المختلفه خاصة الزراعية ومنها منتوجات العسل والأجبان، والأعمال اليدوية من صناعات سعف النخيل".وأضاف عيال، أن "المعرض ضم أجنحة لمعارض الكتب ومعرض للفنون التشكيلية والرسم للطلبة من كليات جامعة ميسان"، مشيراً الى أن "المعرض يأتي بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاستحداث جامعة ميسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلية الزراعة بجامعة ميسان تقيم معرضاً بمناسبة ذكرى استحداثها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلية الزراعة بجامعة ميسان تقيم معرضاً بمناسبة ذكرى استحداثها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).