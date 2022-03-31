أول تعليق من خديجة جنكيز بعد طلب المدعي التركي تحويل قضية خاشقجي للسعودية

2022/03/31 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت الباحثة التركي، خديجة جنكيز، والتي كانت مخطوبة للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، على طلب المدعي العام التركي بتحويل القضية إلى السعودية.

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