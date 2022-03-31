منذ سبعة اشهر.. مئات المعتصمين يواصلون إغلاق شركة نفط ذي قار

2022/03/31 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … يواصل مئات المعتصمين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد، اغلاق مبنى شركة نفط ذي قار، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتثبيت المتعاقدين منهم على ملاك وزارة النفط.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من حاملي شهادتي البكالوريوس والدبلوم من أبناء محافظة ذي قار، يواصلون الاعتصام المفتوح امام مبنى الشركة، للشهر السابع على التوالي”.وأشار […]

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