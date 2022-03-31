ذي قار تصدر توجيهاً بشأن العجلات الحكومية (وثيقة)

2022/03/31 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار اصدرت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن قيادة العجلات الحكومية بالمحافظة.وجاء في وثيقة تحمل توقيع معاون المحافظ، تلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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