الصناعة تصدر توضيحاً بشأن مُهاجمـة طائـرات مُسيـرة لمصنـع البتروكيمياويـات فـي البصـرة

2022/03/31 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن مُهاجمـة طائـرات مُسيـرة مجهولـة لمصنـع البتروكيمياويـات فـي البصـرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تنفي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومفادها بأنَ طائرات مُسيرة مجهولة تُهاجم معمل للبتروكيمياويات في البصرة بعدَ استئناف الإنتاج فيـه ".

وأضافت ان "تلك الاخبار عاريةٌ عن الصحة"، مبينة أن "الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها".

وجددت الوزارة دعوتها الى كافة "وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية إلى مُراعاة وتوخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبـار ".

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