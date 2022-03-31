خبراء يجيبون: إلى متى يستمرّ الانسداد السياسي في العراق؟

2022/03/31 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة موزعة للبرلمان العراقي في اول جلسة له في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022 © مكتب رئيس الوزراء العراقي/ا ف ب – بغداد (أ ف ب) – بين حكومة أغلبية وحكومة توافق، يواجه العراق عقدة السياسية أفرزت ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها جلسة برلمانية الأربعاء، واستمراراً في الخرق الدستوري، بعد […]

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