ماذا لو استمرّ الانسداد السياسي في العراق؟

2022/03/31 | 12:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لم ينتخب البرلمان حتى الآن رئيساً للجمهورية؟.

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