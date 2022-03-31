واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على روسيا

2022/03/31 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن واشنطن خففت القيود المفروضة على استيراد الأسمدة المعدنية الروسية من أجل تجنب النقص في هذه المنتجات وتجنب تأثير ذلك على القطاع الزراعي الأمريكي.وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية نشر ترخيصا عاما جديدا يحمل تاريخ 24 مارس الجاري، والذي يشطب بشكل فعلي […]

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