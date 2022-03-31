2022/03/31 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإقدام قوة أمنية من شرطة محافظة الأنبار على اعتقال شقيق قائد صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة الانبار اعتقلت شقيق قائد صحوة الانبار احمد ابو ريشة، وفق مذكرة قبض بسبب شكوى عليه من قبل بعض المواطنيين".وأضاف، أن "الشكوى لم تُعرف طبيعتها لغاية الآن، ولم يُعرف بعد وفق أي مادة تم اعتقاله".

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