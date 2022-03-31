2022/03/31 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة التربية تنشر تكييف منهاج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي أولاً على ايرث نيوز.

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