برئاسة الكعبي.. اللجنة المالية تستضيف وزير النفط

2022/03/31 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت اللجنة المالية، اليوم الخميس،

وزير النفط أحسان عبد الجبار لمناقشة

قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي

والتنمية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"اللجنة ا

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