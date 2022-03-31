2022/03/31 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بمقتل

امرأة داخل منزلها في منطقة المشتل شرقي

العاصمة بغداد، بعد محاولة عصابة سرقة

منزلها.

وقال المصدر، إن "امرأة قُتِلَت داخل

منزلها في منطقة المشتل، والقوات

الأمنية أجر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابة تحاول سرقة منزل وتقتل امرأة بداخله في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابة تحاول سرقة منزل وتقتل امرأة بداخله في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).