في ظل غزو أوكرانيا.. لماذا لا تستطيع الشركات تحمّل التعامل مع الطغاة؟

2022/03/31 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت الحرب في أوكرانيا هجرة جماعية غير مسبوقة للشركات من روسيا.الشركات التي ظل لديها لسنوات موطئ قدم في السوق الاستهلاكية المتنامية انسحبت بين عشية وضحاها تقريبًا، حيث بدت عملياتها المربحة فجأة وكأنها التزامات.

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