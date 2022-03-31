إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين - عيسى أيار

2022/03/31 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عيسى_أيار يمارس الكيان الصهيوني منذ نشأته حرب استئصال ضد الشعب الفلسطيني، وقد أفلح بطرد الملايين منهم إلى الخارج ونزوح آخرين داخل فلسطين خصوصا خلال موجات اللجوء الكبرى، فالشعب الفلسطيني الصامد في أرضه يتعرض لسلسلة من الجرائم اليومية والانتهاكات الجسيمة ونهب ثرواته الوطنية وحرمانه من حقه في العودة إلى أرضه مقابل توطين ظالم لغرباء أجانب بوطنه.



جاء تقرير منظمة العفو الدولي كصك اتهام جديد وفضحا للسجل الحافل با ......





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