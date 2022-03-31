القرآن محاولة لقراءة مغايرة 37 - ضياء الشكرجي

2022/03/31 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَإِذِ استَسقى موسى لِقَومِهِ فَقُلنَا اضرِب بِّعَصاكَ الحَجَرَ فَانبَجَسَت مِنهُ اثنَتا عَشرَةَ عَينًا قَد عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَّشرَبَهُم كُلوا وَاشرَبوا مِن رِّزقِ اللهِ وَلا تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدينَ (60)عصا موسى أصبحت يضرب بها المثل، عندما ينتظر من شخص ما أمر هو غير مقدور عليه، فيكون جوابه «ليست لديّ عصا موسى»، فهي تفعل كل شيء، تفجر العيون من الحجارة، وتستحيل أفعى، فتلقف أفاعي سحرة فر ......





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