نفي رسمي لهجوم طائرات مسيرة على مصنع البتروكيمياويات في البصرة

2022/03/31 | 13:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة الصناعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت وزارة الصناعة والمعادن أنباء مهاجمة طائرات مسيّرة لمصنع البتروكيمياويات في محافظة البصرة.

وقالت الصناعة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنَ طائرات مُسيرة مجهولة تُهاجم معمل للبتروكيمياويات في البصرة بعدَ استئناف الإنتاج فيه عاريةٌ عن الصحة"، مُعتبرة أنها "أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظل الظروف الراهنة".

وأضافت أنّ "الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعيًا منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها".

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار".

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