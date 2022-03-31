العمل تحدد موعد إطلاق الدفعة الثالثة من راتب المعين المتفرغ

2022/03/31 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة بانتظار إطلاقها هذا اليوم من المصارف المختصة.

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