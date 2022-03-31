التربية تنشر تكييف منهاج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي  للعام الحالي

2022/03/31 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، تكييف منهاج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقال بيان للتربية تلقته (بغداد اليوم)، انها "علنت جدولاً بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي للفصول الأخيرة".

واشارت الوزارة في بيانها الى، ان "المديرية العامة للمناهج وجهت إعماماً يلزم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، مشيرةً الى ان هذا الاجراء يندرج ضمن التخفيف عن كاهل التلاميذ في الامتحانات الوزارية".

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