إطلاق وجبة جديدة لسلفة منتسبي القوات الأمنية

2022/03/31 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف منتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠) مليون دينار.

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "دعا كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".

واكد ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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