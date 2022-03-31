كل ما تود معرفته عن قرعة مونديال 2022

2022/03/31 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينتظر العالم بالكامل قرعة مونديال قطر 2022، بعدما اقترب أكثر فأكثر، وبدأت ملامح العُرس العالمي في الظهور، مع اقتراب اكتمال الفرق المشاركة.وسيقام كأس العالم سيقام في الشتاء بشكل استثنائي خلال الفترة من 21 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الاول في قطر كأول دولة عربية تستضيف المونديال.واكتملت الفرق المتأهلة من إفريقيا بشكل […]

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