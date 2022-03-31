متى؟ .. دراسة تزعم أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية ممكن دون الإضرار بالاقتصاد!

2022/03/31 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدّعي دراسة جديدة أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر ممكن دون الإضرار بالاقتصاد.وصاغ علماء من كلية لندن الجامعية سيناريوهات مختلفة لمعرفة ما إذا كان الهدف الطموح ممكنا مع تعطيل النمو الاقتصادي.وتشير النتائج إلى أننا يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والحد من زيادة […]

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دراسة تزعم أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية ممكن دون الإضرار بالاقتصاد! أولاً على ايرث نيوز.

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