2022/03/31 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بالوثيقة..



امانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال رمضان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال رمضان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).