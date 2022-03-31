2022/03/31 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعا النائب وعضو الإطار التنسيقي محمد الزيادي، الخميس، القوى السياسية الى اقتصار قانون الأمن الغذائي بمساعدة الطبقات الفقيرة التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الدولار، مؤكداً أن، الإطار يسعى لشمول ثلاث فئات فقط لتمريرها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الزيادي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي اعتبر قانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يعتبر قانون الأمن الغذائي مجرد مقترح ويطالب باقتصاره على ثلاث فئات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يعتبر قانون الأمن الغذائي مجرد مقترح ويطالب باقتصاره على ثلاث فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).