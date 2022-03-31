مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

2022/03/31 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صعد مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر البورصة الروسية RTS فوق مستوى 1000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير الماضي.وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 5.56% إلى 2653.7 نقطة.فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة […]

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