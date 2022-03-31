تقليص ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان

2022/03/31 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

وجاء في كتاب لأمانة مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي ( ساعة واحدة ) في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة خلال شهر رمضان المبارك".

واضاف ان "ذلك يترك للمؤسسات المشمولة تحديد التقليص في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".

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