السعودية في كأس العالم.. أسباب تدعو للتفاؤل رغم الجزئية المقلقة

2022/03/31 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2022 لمرة السادسة في تاريخه، إذ سيلعب في مونديال قطر بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية، نطرح في هذه الحلقة سؤالا حول حظوظ الأخضر في المونديال ونقارن تجربته المقبلة بتجربة عام 2018.

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