أمانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

2022/03/31 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها، (بغداد اليوم)، على تقليص أمانة مجلس الوزراء الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان بجميع المؤسسات الحكومية:

وهذه نص الوثيقة:

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