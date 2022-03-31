إنفانتينو يعلن عن ترشحه لولاية ثالثة

2022/03/31 | 14:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن ترشحه لولاية ثالثة في رئاسة الفيفا، خلال الجمعية العمومية في الدوحة، على هامش تنظيم قرعة كأس العالم 2022 غدًا.جياني إنفانتينو جاء خلفًا لـ جوسيب بلاتر، في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 بعد الفضيحة المدوية التي أطاحت بـ بلاتر.وفي شباط 2019، […]

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