نائب محافظ بابل: تحركات حكومية لإعادة أهالي مدينة جرف الصخر

2022/03/31 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

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قال نائب محافظ بابل رعد جون إن مجلس الوزراء وقيادة العمليات وجهت لجنة دعم وإغاثة النازحين في المحافظة باتخاذ الإجراءات لعودة النازحين في مدينة جرف الصخر بشكل طوعي.

وكشف جون عن تحركات حثيثة لضمان عودة النازحين الذين تثبت سلامة موقفهم الأمني، مشيراً إلى أن عودة النازحين حالياً تقتصر على سكان مناطق الإسكندرية والمسيب، ولفت إلى مفاتحة وزارة الهجرة لتسجيل النازحين غير مسجلين رسمياً.



وأوضح أن محافظ بابل صادق على محضر خاص بأسماء النازحين بعد تدقيقهم أمنياً، وقال ان العودة ستتم على مرحلتين: الأولى للمناطق الآمنة، والثانية عندما تكتمل الخدمات في المناطق التي تعاني من مخلفات حربية.

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