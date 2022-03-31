2022/03/31 | 15:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكدت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، الخميس ، أن البرلمان سيشهد مساءلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.وقالت الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي على المخالفات والعقود التي أبرمت فضلا عن ملفات أخرى”.وأضافت أن “تأخر استجواب الكاظمي حصل لانشغال البرلمان بملف اختيار رئيس الجمهورية”، مؤكدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي عن مخالفات قانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي عن مخالفات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).