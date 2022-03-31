رئيس الاتحاد الجزائري يدرس تقديم استقالته من منصبه

2022/03/31 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل اعلام جزائرية، أن رئيس الاتحاد الجزائري بكرة القدم شرف الدين عمارة سيقدم استقالته رفقة مكتبه الفيدرالي اليوم الخميس.وأضافت المصادر نفسها أن “استقالة شرف الدين عمارة جاءت بعدما تلقى انتقادات من السلطة السياسية في بلاده، وهي من ضغطت عليه لتقديم استقالته لفشله في حماية المنتخب الجزائري من الكواليس التي تُعرف بها […]

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