حارس غانا يسخر من احتجاج المصريين على الليزر.. وينشر صورته أثناء مواجهة

2022/03/31 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر حارس مرمى منتخب غانا السابق فاتو داودا من نجم منتخب مصر محمد صلاح ورفاقه بعد شكواهم من استخدام الجمهور السنغالي لأشعة الليزر خلال المباراة الحاسمة التي خسرها الفراعنة ضد السنغال ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

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