الأمريكيون يشكون في فاعلية درونات “بيرقدار” في أوكرانيا

2022/03/31 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت بوابة breakingdefense.com الإلكترونية الأمريكية مقالة يشير كاتبها إلى عجز الولايات المتحدة عن تزويد الجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة حديثة.وقال إن درونات “بيرقدار تي بي 2” تركية الصنع التي لا تزال في حوزة القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على أداء المهام المُوكلة إليها.وأوضح أن مدى عمل درون “بيرقدار” لا يزيد عن 150 […]

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