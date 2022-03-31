2022/03/31 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، ان مبادرة المالكي ستعلن للرأي العام، بعد تسليمها لزعيم التيار الصدري وباقي الأطراف السياسية.

وقال الجبوري ان الحوارات حول المبادرة ستسبق الجلسة متوقعاً أن يكون هناك حل قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة.



وأعرب عن امله ان يأخذ الشركاء بالمبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، مضيفاً ان اجتماعاً عقد بين الإطار التنسيقي وأطراف أخرى لتهيئة المبادرة للإعلان امام الكتل الأخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: مبادرة الاطار ستسلم باليد إلى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: مبادرة الاطار ستسلم باليد إلى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).