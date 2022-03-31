طهران: العقوبات الأميركية الجديدة مؤشر جديد على سوء نية واشنطن

2022/03/31 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على طهران، هي “مؤشر جديد على سوء نية” واشنطن حيال الشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن العقوبات الجديدة تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني.

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