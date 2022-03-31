عمليات الانبار تعلن انتهاء عملية 'الإرادة الصلبة' وتكشف أهم نتائجها

2022/03/31 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، اليوم الخميس، أنتهاء عمليات (الارادة الصلبة) لقاطع شمال الأنبار باتجاه جزيرة الموصل التي أستمرت ثلاثة أيام.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العملية كانت مهمة وركزت على ثلاثة محاور رئيسة وتم تطهير مساحة (2800) كم مربع أنطلاقآ من قضاء القائم باتجاه صحراء جزيرة الموصل بمحاذاة الحدود العراقية السورية".

وأشار إلى ان "العملية شهدت سيطرة الحشد الشعبي على مضافاتين للإرهابيين الاولى كانت مدمرة عن طريق ضربة جوية وتمت اعادة تأهليها حديثآ وتحوي على ادوات حفر ومستلزمات حياتية، أما المضافة الثانية فكانت تحتوي على خزانات وقود عدد (2) في منطقة عشوة وكذلك تم العثور على عجلة مدمرة عن طريق ضربة جوية تابعة للشرطة كانت تستخدمها عصابات داعش الارهابية، كما تم تدمير دراجة نارية".وأكد البيان، "تطهير عدد من المناطق والاودية مثل ( تلول الطيارات - تلول كويطة - وادي المناكير - منطقة عشوة - ابو نحطة - منطقة ابجاري)".

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