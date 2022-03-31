صفعة ويل سميث لكريس روك ستثير أسئلة لدى أطفالنا..ما هي الإجابة الأمثل؟

2022/03/31 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من الصعب الوقوع على مشهد مشابه لما جرى بين الممثلين ويل سميث وكريس روك في حفل الأوسكار خلال فترة الاستراحة بالمدرسة.وفي حال أغاظ أحد الطلاب شخصًا، ينفعل آخر يهتم لأمره، ويعرب عن انزعاجه من خلال ضرب أو صفع أو لكم الشخص الذي أطلق النكتة.

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