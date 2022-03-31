ما هي الاجراءات القانونية ضد النواب في حال عدم حضورهم لجلسات البرلمان

2022/03/31 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، على موضوع غياب النواب او عدم حضورهم الى جلسة مجلس النواب.

وقال حواس في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب استناداً لنظامه الداخلي قد اوجب ان ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف، مشيرا الى، ان "لهيأة الرئاسة في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة عرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة".

واضاف ، ان "النظام الداخلي فرض فضلاً عن التنبيه والنشر جزاءً مادياً بأن يُستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس".

وبين، انه "لغرض الزام اعضاء مجلس النواب بالحضور يجب تنفيذ وتطبيق احكام النظام الداخلي بقوة لان الشعب العراقي الذي انتخبهم ينتظر بفارغ الصبر خدمته في تشريع وتسريع القوانين والرقابة على الخروقات ومعالجة الفساد لا ان يكون البرلمان جزءاً من الفوضى وخرق الدستور والمدد القانونية".

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