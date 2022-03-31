إستقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب فشل منتخب بلاده بالوصول للمونديال

2022/03/31 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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استقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، اليوم الخميس، بسبب فشل منتخب بلاده بالوصول للمونديال.

أقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة على الاستقالة بسبب فشل منتخب بلاده بالوصول للمونديال، ويذكر ان الجزائر خسرت من الكاميرون في الوقت القاتل من الشوط الاضافي الثاني.

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