مصرف الرافدين يعلن عن سلفة بقدر 25 مليونًا للمتقاعدين

2022/03/31 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، عن سلفة للمتقاعدين بقدر 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" إن "سلفة المتقاعدين" البالغة 25 مليون دينار "تسدد على مدى 5 سنوات".

وأشار المصرف إلى أن "فائدة سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين تصل الى ٥ بالمئة والتقديم عليها عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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