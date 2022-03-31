الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

2022/03/31 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد مدينة شنغهاي لإعادة فتح نصفها الشرقي وإغلاق النصف الغربي، بعد الإغلاق الذي فرضته الحكومة على مرحلتين في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقالت محطة CCTV الحكومية، نقلا عن إشعار صادر عن المدينة، إن سكان مدينة جيلين في شنغهاي سيتمكنون من التنقل بحرية ابتداء من يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من […]

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