2022/03/31 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا أبناء شعبنا الأبي اطمئنوا فالأيام المقبلة تحمل في طياتها البشرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الكتلة الصدرية يتهم الخصوم بالإفلاس السياسي ويوجه خطابا للشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الكتلة الصدرية يتهم الخصوم بالإفلاس السياسي ويوجه خطابا للشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).