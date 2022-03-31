رئيس اتحاد الكرة الجزائري يتنحى.. ويعلق على مستقبل بلماضي

2022/03/31 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، شرف الدين عمارة استقالته، بعد إخفاق المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، إثر الخسارة في الثواني الأخيرة أمام الكاميرون 1-2 مساء الثلاثاء.

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