مهرجان تراتيل سجادية يشجع الطلبة اللبنانيين على الكتابة عن الامام زين العابدين

2022/03/31 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المشرف على مهرجان تراتيل سجادية

بالعتبة الحسينية المقدسة جمال الدين

الشهرستاني ان وفدا من العتبة الحسينية

زار عدد من الجامعات اللبنانية ومنها

الجامعة الاسلامية لحث طلبتها واصحاب

اطاريح الدكتوراه و

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