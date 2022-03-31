مصادر: مبادرة الإطار حراك إيراني لحل أزمة العملية السياسية

2022/03/31 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية مطلعة على كواليس الحراك السياسي عن إن مبادرة الإطار التنسيقي تأتي ضمن دفع إيراني جديد لطرفي الأزمة للتوصل إلى حل توافقي.

وقالت المصادر أن زعيم التيار الصدري يضع عدة خطوط حمراء أمام أي مبادرة لا تضمن حقه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً الى الحراك الجديد قد يتضمن تفاهماً حيال هذا الأمر، لكن الأهم لدى الإطار التنسيقي في المقابل أن حقّ تشكيل الحكومة يبقى حكراً على الكتلة الأكبر في البرلمان، التي يجب أن تكون من القوى السياسة الشيعية فقط.

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