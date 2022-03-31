انتعاش الروبل.. ماذا فعلت روسيا لتعزيز عملتها المحلية رغم عقوبات الغرب؟

2022/03/31 | 16:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى وابل العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدمير عملة الروبل.ولكن بعد شهر واحد من تحرك الدبابات، حققت العملة تعافيًا كاملاً ويتم تداولها الآن عند المستويات التي شوهدت قبل الحرب.كيف يُعقل ذلك؟

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