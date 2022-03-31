2022/03/31 | 16:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وقعت ليلًا بدأت كمطاردة بسيارة مسروقة في مدينة توالاتين بولاية أوريغون الأمريكية، رصدت كاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر شرطة مقاطعة واشنطن ما حدث لفتاة كانت على وشك الغرق في مياه نهر توالاتين بعد أن سقطت الشاحنة التي كانت تستقلها بصحبة صديقها في النهر بعد أن حاولا الهرب من الشرطة، ولحسن الحظ تمكن ضباط الشرطة من سحب المرأة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا توثق ما حدث لفتاة تركها صديقها تغرق داخل سيارة مسروقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا توثق ما حدث لفتاة تركها صديقها تغرق داخل سيارة مسروقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).